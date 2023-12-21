Итоги года: как повышались доходы населения в 2023 году

Как отмечает первый вице-минстр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, на сегодняшний день государством уделяется особое внимание повышению социального благополучия населения и реализуется комплекс мер по повышению доходов граждан.
Повышение зарплат
Первое, Правительством принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы гражданских служащих, в частности:
— с 1 января 2020 года начато поэтапное повышение заработной платы порядка 600 тыс. педагогов на 25% ежегодно в период с 2020 по 2023 годы. В результате их заработная плата увеличена в 2 раза;
— с 2021 по 2023 годы ежегодно повышается заработная плата порядка
6 тыс. медицинских работников, работающих в государственных учреждениях и коммунальных предприятиях ежегодно на 30% врачам, на 20% работникам среднему медицинскому персоналу;
— с 2021 по 2023 годы поэтапно повышается заработная плата 38 тыс. работников сферы социального обеспечения, в результате, в течение трех лет их зарплата увеличена в 2 раза;
— с 1 января 2022 года начато поэтапное повышение заработной платы 600 тыс. отдельных категорий гражданских служащих (архивисты, библиотекари, лаборанты, лесники, артисты, бухгалтеры, экономисты, юристы, менеджеры по госзакупке, инспекторы по кадрам, водители, электрики, дворники, сторожи (вахтеры)) в среднем на 20% ежегодно в период с 2022 по 2025 годы. В результате в течение 4 лет их зарплата увеличится в 2 раза.
Вместе с тем, в настоящее время Минтрудом проводится работа по совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих.
Дальнейшее повышение заработной платы работников бюджетной сферы будет рассматриваться по результатам данной работы.
Поэтапное увеличение
Второе, с 2022 года размер минимальной заработной платы (далее — МЗП) ежегодно повышается. С 1 января 2024 года размер МЗП повыситься до 85 тыс. тенге. Таким образом за три года размер МЗП будет увеличен в 2 раза.
В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.
Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе порядка 350 тыс. бюджетников.
На повышение заработной платы работников бюджетной сферы из Республиканского бюджете на 2024−2026 годы предусмотрены средства в сумме 16,6 млрд. тг., в том числе на 2024 год — 4,9 млрд. т.г., 2025 год — 5,8 млрд. тг., 2026 год — 5,9 млрд. тг.
Международный опыт
Третье, во исполнение поручения Главы государства Минтрудом совместно с экспертами Всемирного банка проведен анализ международного опыта, который показал наличие трех наиболее распространенных подходов по установлению МЗП: единый национальный МЗП; дифференцированные размеры МЗП по регионам, отраслям и предприятиям; МЗП для различных категорий работников.
С учетом международного опыта и рекомендации Международной организации труда размер МЗП предлагается определять с использованием показателей медианной заработной платы и производительности труда.
Использование в качестве критериев медианного дохода, отражающего размер заработной платы 50% всех наемных работников и производительности труда, выступающего в качестве поправочного показателя, позволяют обеспечить сбалансированность размера МЗП.
Такой подход позволяет установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемом производимых товаров, работ и услуг.
В настоящее время данный подход Методики определения МЗП проходит процедуру согласования с МНЭ, МФ, МЮ, АСПИР и социальными партнерами.