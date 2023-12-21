Итоги года: как повышались доходы населения в 2023 году

— с 1 января 2022 года начато поэтапное повышение заработной платы 600 тыс. отдельных категорий гражданских служащих (архивисты, библиотекари, лаборанты, лесники, артисты, бухгалтеры, экономисты, юристы, менеджеры по госзакупке, инспекторы по кадрам, водители, электрики, дворники, сторожи (вахтеры)) в среднем на 20% ежегодно в период с 2022 по 2025 годы. В результате в течение 4 лет их зарплата увеличится в 2 раза.