В Челябинске в рамках реновации построили первый жилой дом

Строительство ЖК началось два года назад на месте бывшей промышленной территории завода. Всего там появятся три многоэтажки. В настоящий момент ведется возведение второго дома, ввод которого планируется в следующем году, а в 2025 году завершат строительство последнего здания. Помимо них в ЖК «4 Ленина» будет своя центральная площадь с сухими фонтанами, пешеходный бульвар с кафе и магазинами, а также «карманный» парк.