В Челябинске в рамках реновации построили первый жилой дом

В Челябинске ввели в эксплуатацию первый жилой дом, построенный в рамках комплексного развития территорий. Речь идет о ЖК «4 Ленина», который находится на пересечении улицы Танкистов и проспекта Ленина.
Как сообщили в мэрии города, жилой дом состоит из четырех секций высотой от 6 до 17 этажей. Его общая площадь превышает 23 тысячи кв. метров. Всего в здании расположены 283 квартиры.
— В доме созданы необычные общественные пространства, а на первых этажах будут располагаться коммерческие предприятия, необходимые для комфортной жизни, — уточнили в городской администрации.
Строительство ЖК началось два года назад на месте бывшей промышленной территории завода. Всего там появятся три многоэтажки. В настоящий момент ведется возведение второго дома, ввод которого планируется в следующем году, а в 2025 году завершат строительство последнего здания. Помимо них в ЖК «4 Ленина» будет своя центральная площадь с сухими фонтанами, пешеходный бульвар с кафе и магазинами, а также «карманный» парк.