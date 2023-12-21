Школа и три детских сада появятся в рамках КРТ в районе Сенной площади

Школу и три детских сада планируют построить в районе Сенной площади в Нижнем Новгороде в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Соответствующая информация опубликована в документах на сайте администрации города.
Застройку по КРТ будут вести в четыре очереди. На первом этапе возведут два детских сада на 200 и 600 мест, школу на 1000 мест, жилые здания и подземную парковку. Далее подрядчик построит дороги, жилые и общественные дома, а также третий детсад на 420 мест. На последних двух этапах будут уложены дороги.
Напомним, проект строительства в рамках комплексного развития территории (КРТ) одобрил архитектурный совет при региональном минграде в конце ноября 2023 года. Застроить по нему планируется участок в границах улиц Ковровской, Максима Горького, Родниковой и Казанской набережной.
Строительными работами намерено заняться ООО «СЗ “Идель”.