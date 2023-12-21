Школа и три детских сада появятся в рамках КРТ в районе Сенной площади

Застройку по КРТ будут вести в четыре очереди. На первом этапе возведут два детских сада на 200 и 600 мест, школу на 1000 мест, жилые здания и подземную парковку. Далее подрядчик построит дороги, жилые и общественные дома, а также третий детсад на 420 мест. На последних двух этапах будут уложены дороги.