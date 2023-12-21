В Прикамье построят новый мусоросортировочный комплекс

В Кунгурском округе планируют построить новый мусоросортировочный комплекс. Он разместится в локации полигона ТКО в районе деревни Мыльники. Инициатором выступает компания «Торговый дом “Ресурс-Групп”. Данному проекту присвоен статус “приоритетный”, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Новый мусоросортировочный комплекс займет земельный участок площадью 8,9 га. Компания намерена возвести на площадке линию сортировки, весовую, пропускной пункт, административно-бытовой корпус и другие объекты. Предполагается, что завод сможет сортировать не менее 2 тыс. тонн пластика, металла и бумаги для вторичной переработки. Возвести объект планируется в течение 2024 года.
Компания намерена инвестировать в реализацию проекта 93 млн рублей, будет создано 26 новых рабочих мест. Кроме того, организация обустроит на территории муниципалитета контейнерные площадки на сумму 600 тысяч рублей.