Белстат: белорусы тратят в магазинах в среднем 22,3 рубля в день

Согласно опубликованных данным, в день в среднем белорусы тратили с начала 2023 года 22,3 рубля против 20 рублей за такой же период 2022 года. Это указывает на то, что потребительская активность населения немного увеличилась. Кроме того, сказано, что розничный товарооборот в Беларуси за период с января по ноябрь 2023 года составил 68,7 млрд рублей, что на 8,2% больше, чем за названный период 2022 года. По информации ведомства, в общепите за 11 месяцев 2023 года белорусы потратили 4,6 млрд рублей — на 10,3% больше, чем за 11 месяцев 2022 года.