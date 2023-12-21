Эксперт назвала 5 способов быстрее расплатиться с ипотекой

Еще один способ — инвестировать деньги. По словам эксперта, если вкладывать хотя бы 3−10% от своего дохода в инструменты с доходностью выше, чем по банковским депозитам, то в какой-то момент у вас появится значительная сумма. Этими накоплениями также можно покрыть ипотечный кредит.