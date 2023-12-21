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Китайская компания установит 50 тысяч электрозаправок в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На днях представители Минэнерго и китайского производителя электромобилей Henan Suda договорились о строительстве зарядных станций для электрических каров. Предполагается, что за 10 лет в нашей стране появится 50 тысяч электрозаправок, разработанных совместно с зарубежным партнером, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Делегация Научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при Минэнерго посетила Китай и провела встречу в компании Henan Suda.

Стороны обсудили проект совместной разработки технологий и установки устройств зарядки электромобилей в Узбекистане. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве.

Согласно договоренностям до 2033 года во всех регионах нашей республики планируется построить 70 централизованных и 50 тысяч децентрализованных электрозаправок. Это позволит обслуживать более 700 тысяч электрокаров.

К 2024 году в республике планируется создать 2400 станций зарядки электрокаров. Со следующего года все строящиеся заправки, гостиницы, торгово-развлекательные и деловые центры, а также инфраструктурные объекты у автотрасс должны иметь зарядные станции для электромобилей.

В прошлом году ведомства и компании Узбекистана провели ряд переговоров по созданию электрозаправок совместно с корейской Motrex, китайской Huawei, компаниями Татарстана и другими зарубежными партнерами.

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