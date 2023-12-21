Китайская компания установит 50 тысяч электрозаправок в Узбекистане

Делегация Научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при Минэнерго посетила Китай и провела встречу в компании Henan Suda.
Стороны обсудили проект совместной разработки технологий и установки устройств зарядки электромобилей в Узбекистане. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве.
Согласно договоренностям до 2033 года во всех регионах нашей республики планируется построить 70 централизованных и 50 тысяч децентрализованных электрозаправок. Это позволит обслуживать более 700 тысяч электрокаров.
К 2024 году в республике планируется создать 2400 станций зарядки электрокаров. Со следующего года все строящиеся заправки, гостиницы, торгово-развлекательные и деловые центры, а также инфраструктурные объекты у автотрасс должны иметь зарядные станции для электромобилей.
В прошлом году ведомства и компании Узбекистана провели ряд переговоров по созданию электрозаправок совместно с корейской Motrex, китайской Huawei, компаниями Татарстана и другими зарубежными партнерами.