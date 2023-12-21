Китайская компания установит 50 тысяч электрозаправок в Узбекистане

К 2024 году в республике планируется создать 2400 станций зарядки электрокаров. Со следующего года все строящиеся заправки, гостиницы, торгово-развлекательные и деловые центры, а также инфраструктурные объекты у автотрасс должны иметь зарядные станции для электромобилей.