Для расширения порта Славянка в Приморье зазывают китайский бизнес

Владельцы порта уже реализуют проект по строительству зернового и контейнерного терминалов для перевалки не менее 3 млн тонн зерна и 200 тыс. тонн контейнерных грузов в год. Реализация проекта запланирована в 2024—2026 гг. Предусмотрено расширение причального фронта не менее одного километра и дноуглубление акватории до 12 метров, так как на данный момент в порт могут подходить суда с уровнем осадки не более 6 метров.