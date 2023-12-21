Для расширения порта Славянка в Приморье зазывают китайский бизнес

Группа компаний «Беркут», бенефициаром которой является известный приморский политик и бизнесмен Джамбулат Текиев, не отказывается от планов создания в морском порту Славянка нового многофункционального терминала. Но после выхода из перспективного проекта южнокорейского бизнеса акцент сделан на сотрудничество с китайскими партнерами. Стоимость инвестиций в проект оценивается в около $500 млн, сообщает ИА PrimaMedia.
Порт Славянка в Хасанском районе входит в международный транспортный коридор (МТК) «Приморье-2», имеет выходы на Транссибирскую магистраль через станцию Блюхер Дальневосточной железной дороги и на федеральную автомобильную трассу Раздольное-Хасан. Главным преимуществом порта Славянка является его месторасположение в непосредственной близости от Японии, Южной Кореи и Китая.
Владельцы порта уже реализуют проект по строительству зернового и контейнерного терминалов для перевалки не менее 3 млн тонн зерна и 200 тыс. тонн контейнерных грузов в год. Реализация проекта запланирована в 2024—2026 гг. Предусмотрено расширение причального фронта не менее одного километра и дноуглубление акватории до 12 метров, так как на данный момент в порт могут подходить суда с уровнем осадки не более 6 метров.
«Для дальнейшего развития порта Славянка имеется возможность строительства нового порта мощностью 7 млн тонн генеральных грузов и 300 тысяч тонн контейнеров в год. Новый порт будет расположен на искусственном участке площадью 80 гектаров. Естественные глубины составят 16−18 метров, причальный фронт — 3 километра. Срок строительства — четыре года. На данный момент получено государственное разрешение о начале стадии проекта», — рассказала представитель группы компаний «Беркут» Наталья Шакурова в своём выступлении на Международном Инвестиционно-промышленном форуме Приморского края.
Отметим, что в начале 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в схеме территориального планирования РФ, в нее было включено строительство двух морских терминалов — в портах Славянка и Певек (Чукотка).
Инициатором проекта по развитию порта Славянка является группа компаний «Беркут». Для реализации проекта мы готовые пригласить к сотрудничеству китайские компании, которые готовы участвовать в совместном проектировании портовой инфраструктуры, строительстве, поставке перегрузочной техники, а также в наращивании грузопотока", — сказала Наталья Шакурова.
Проекты расширения порта Славянка реализует ООО «Управляющая компания Беркут» (базовая компания ГК «Беркут»).
Пикантность ситуации в том, что первоначально «Беркут» планировал развивать Славянку в партнерстве с южнокорейским бизнесом. В начале 2020 года была озвучена информация, предварительное технико-экономическое обоснование развития порта подготовила компания Hyein E&C. Сообщалось, что российско-корейское СП планировало построить в порту контейнерный и зерновой терминалы за $450−540 млн. Правда, на тот момент проект предусматривал также строительство экспортного терминала для сжиженного нефтяного газа годовой мощностью 1 млн тонн. Прошло три года, и партнерами по проекту российская сторона видит только китайцев.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей встречи с вице-губернатором провинции Цзилинь (КНР) Ли Гоцяном заявил, что проект модернизации порта в Славянке предусматривает контейнерный, лесной и зерновой терминалы, терминал генеральных и навалочных грузов, а также крытый склад. «Будет создано около 650 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций — порядка 40 млрд рублей», — отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства края.