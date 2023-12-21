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В Омске изменили тариф на проезд в троллейбусах и трамваях

В четверг, 21 декабря 2023 года, опубликован приказ Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области «Об установлении тарифа на перевозку пассажиров городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, осуществляемую муниципальным предприятием города Омска “Электрический транспорт”. Речь идет о тарифе на проезд в муниципальных троллейбусах и трамваях.

«Установить предельный тариф на перевозку пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (город Омск), осуществляемую муниципальным предприятием города Омска “Электрический транспорт” в размере 68,60 ₽ за одну поездку», — говорится в тексте приказа за подписью председателя РЭК Омской области Дмитрия Русских.

Отмечается, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года и действует по 31 декабря 2024 года.

Напомним, что на 2023 год для «Электрического транспорта» РЭК утверждала тариф в 67,69 рубля.

Необходимо добавить, что установленная РЭК стоимость перевозки для МП «Муниципальный транспорт» является экономически обоснованным тарифом.

Фактическая стоимость проезда в омских троллейбусах и трамваях останется прежней — 30 рублей за наличный расчет и 25 рублей по безналу. Межтарифную разницу транспортникам компенсируют из городского бюджета.

С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.