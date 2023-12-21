В Омске изменили тариф на проезд в троллейбусах и трамваях

В четверг, 21 декабря 2023 года, опубликован приказ Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области «Об установлении тарифа на перевозку пассажиров городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, осуществляемую муниципальным предприятием города Омска “Электрический транспорт”. Речь идет о тарифе на проезд в муниципальных троллейбусах и трамваях.