В Омске изменили тариф на проезд в троллейбусах и трамваях

«Установить предельный тариф на перевозку пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (город Омск), осуществляемую муниципальным предприятием города Омска “Электрический транспорт” в размере 68,60 ₽ за одну поездку», — говорится в тексте приказа за подписью председателя РЭК Омской области Дмитрия Русских.
Отмечается, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года и действует по 31 декабря 2024 года.
Напомним, что на 2023 год для «Электрического транспорта» РЭК утверждала тариф в 67,69 рубля.
Необходимо добавить, что установленная РЭК стоимость перевозки для МП «Муниципальный транспорт» является экономически обоснованным тарифом.
Фактическая стоимость проезда в омских троллейбусах и трамваях останется прежней — 30 рублей за наличный расчет и 25 рублей по безналу. Межтарифную разницу транспортникам компенсируют из городского бюджета.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.