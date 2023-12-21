Бесплатные здания и компенсации работодателям. Как в Узбекистане планируют развивать сферу IT

Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждались достижения и вопросы развития IT-сферы. Было отмечено, что в этом году создано более 500 новых IT-компаний, а в сектор поступило 475 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций.
Для дальнейшего развития отрасли планируется размещать IT-компании в регионах в неиспользуемых зданиях. Они смогут получить их в бесплатное пользование сроком на один год. Талантливым программистам будут предоставлены компьютеры и оборудование в годовую рассрочку.
Компаниям, которые имеют в своем штате более 50 айтишников, в течение года будут компенсировать до 15% расходов на их заработную плату.
Предприятиям, которые экспортируют IT-услуги, компенсируют половину расходов на привлечение иностранных специалистов и участие в международных конференциях.
Предполагается, что эти меры помогут увеличить объем IT-услуг в два раза в 2024 году.
Чтобы вывести IT-парк на международный уровень, будут открыты его дочерние структуры в Германии и Саудовской Аравии. Для обеспечения их кадрами Министерство цифровых технологий в следующем году обучит 8 тысяч талантливых молодых людей по программе, соответствующей стандартам престижных международных компаний.
Взращивать специалистов в области информационных начнут с детства — в каждой области построят по IT-деревне. Также в стране запустят проект «Минимум два программиста в каждой махалле» и будут проводить конкурсы среди школьников для подготовки к международной олимпиаде по информатике. В 2026 году она впервые пройдет в Узбекистане. Лучшие школьники получат возможность обучаться у квалифицированных зарубежных тренеров.