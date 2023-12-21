Бесплатные здания и компенсации работодателям. Как в Узбекистане планируют развивать сферу IT

Взращивать специалистов в области информационных начнут с детства — в каждой области построят по IT-деревне. Также в стране запустят проект «Минимум два программиста в каждой махалле» и будут проводить конкурсы среди школьников для подготовки к международной олимпиаде по информатике. В 2026 году она впервые пройдет в Узбекистане. Лучшие школьники получат возможность обучаться у квалифицированных зарубежных тренеров.