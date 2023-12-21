Какие тарифы на «коммуналку» будут в 2024 году в Омске?

В 2024 году изменятся тарифы на большинство коммунальных услуг. «СуперОмск» приводит сведения, почерпнутые из проектов приказов и приказов Региональной энергетический комиссии Омской области по тарифам на коммунальные услуги для следующего года. Некоторые из них вступят в силу с самого начала 2024 года, другие — с 1 июля 2024 года.