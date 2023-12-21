Какие тарифы на «коммуналку» будут в 2024 году в Омске?

Отопление
Согласно проекту приказа РЭК, в первой половине 2024 года тарифы на отопление потребителей «Омск РТС» (то есть большая часть города Омска) останутся прежними.
С 1 июля 2024 года, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии по собственным сетям АО «Омские распределительные тепловые сети», тариф с учетом НДС вырастет с 1 717,45 рубля до 1 889,2 рубля за гигакалорию.
Для потребителей по собственным сетям АО «Омск РТС» и сетям АО «Тепловая компания» — с 2 055,94 рубля до 2 261,53 рубля за Гкал.
Электричество
В РЭК Омской области сообщили об утверждении тарифов на электроэнергию в 2024 году. С 1 января по 30 июня 2023 года цифры не изменятся, тогда как с 1 июля 2024 года планируется рост на сумму от 30 до 44 копеек.
Тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, увеличится с 5,14 ₽/кВт. ч до 5,58 ₽/кВт. ч.
Так, для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов тарифы на электроэнергию будут, как обычно, ниже базовых на 30% и составят с 1 июля будущего года — 3,90 ₽/кВт. ч. (+30 копеек к декабрю 2022 года — 3,60 ₽/кВт. ч).
Питьевая вода и водоотведение
В 1 января по 30 июня 2024 года тариф на холодную воду из-под крана не изменится и составит 21,65 рубля за кубометр.
Согласно проекту приказа, повышение ждет с 1 июля 2024 года, причем сразу более чем на 2 рубля — до 23,81 рубля за кубометр для жителей города Омска по сетям «ОмскВодоканал». Для остальных потребителей тариф с 1 июля 2024 года вырастет с 18,04 рубля до 19,84 рубля за кубометр, следует из проекта приказа омской РЭК.
Стоимость водоотведения (то есть канализации) не изменится в первом полугодии 2024 года, но с 1 июля 2024 года цифры для населения вырастут с 25,26 рублей за кубометр (с учетом НДС) до 28,03 рублей за один куб.
Горячая вода
Проект приказа РЭК предполагает сохранение расценок на горячую воду потребителям «Омск РТС» до 30 июня 2024 года. С 1 июля 2024 года, как следует из проекта, компонент на холодную воду с 1 июля вырастет с 21,65 рубля до 23,81 рубля за куб; компонент на теплоноситель — с 1 717,45 рубля до 1 889,2 рубля за гигакалорию.
Обращение с ТКО.
Согласно данным РЭК, это единственный тариф, который в 2024 году останется неизменным.
Плата за вывоз мусора (твердых коммунальных отходов) для омичей останется на прежнем уровне, то есть 7 228,14 рублей за тонну, 1 078,32 рублей за кубометр.
Газ
Проект приказа гласит, что с 1 января по 30 июня 2024 года стоимость «голубого топлива» останется прежней. С 1 июля 2024 года ожидается подорожание.
Так, тариф на сжиженный газ из групповых резервуаров при наличии приборов учета вырастет со 115,86 рублей за кубометр до 127,21 рублей за кубометр. Без приборов учета — цена вырастет с 51,04 рубля за килограмм до 56,04 рублей за килограмм.
Газ в баллонах с места хранения увеличится с 31,23 рублей до 34,29 рубля за килограмм. Газ в баллонах с доставкой до потребителя подорожает с 55,63 рублей за килограмм до 61,08 рублей за килограмм.