Проезд от Нижнего до Казани по М-12 для легковушек будет стоить 1660 рублей

Проезд от Нижнего Новгорода до Казани по трассе М-12 для легковушек будет стоить 1660 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Автодора». Грузовые машины смогут проехать по дороге за 3912 рублей.
Стоимость определили после обращения россиянина на Прямой линии к президенту Владимиру Путину. Гражданин указал на то, что проезда от Москвы до Казани по М-12 «Восток» предаварительно оценивается в 6000 рублей.
На это Владимир Путин ответил, что проезд должен быть в пределах 4500 рублей. Как итог, стоимость проезда — 4481 рублей, а со скидками по программе лояльности — 3809 рублей.