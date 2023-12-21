Проезд от Нижнего до Казани по М-12 для легковушек будет стоить 1660 рублей

Проезд от Нижнего Новгорода до Казани по трассе М-12 для легковушек будет стоить 1660 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Автодора». Грузовые машины смогут проехать по дороге за 3912 рублей.