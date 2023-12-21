Принят закон о бюджете Калининградской области на 2024−2026 годы

Так, в следующем году регион получит дополнительные 11,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Наиболее значительное увеличение средств произошло в рамках дорожного фонда и нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — 3,1 миллиарда рублей. Кроме того, регион получит дополнительные средства на мероприятия госпрограммы «Здравоохранение» и модернизацию школьных систем образования — порядка 1 миллиарда рублей, в том числе на модернизацию первичного звена здравоохранения — 510 миллионов рублей, на лекарственное обеспечение — 496 миллионов рублей, на системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом 1 типа — 29 миллионов рублей.