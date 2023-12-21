В Алматы планируют ликвидировать шесть рынков

В отношении недобросовестных собственников рынков приняты следующие меры:

— по шести рынкам вынесено решение суда о частичном сносе — «Карим», «Оптовка», «Арыстан», «Тигрохауд», «Ушконыр», «Жетысу-Семиречье»;

— по трем рынкам выявлены нарушения норм действующего законодательства и направлены в суд иски, еще по 27 рынкам иски инициируются.