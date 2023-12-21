В Алматы планируют ликвидировать шесть рынков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал о модернизации рынков города, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Он напомнил, что для внедрения современных форматов торговли с 2015 года в Алматы проводится работа по модернизации рынков.
«На сегодня в городе 60 рынков, из них по моему поручению модернизированы 22, по 27 рынкам продолжается работа», — сказал Ерболат Досаев.
В отношении недобросовестных собственников рынков приняты следующие меры:
— по шести рынкам вынесено решение суда о частичном сносе — «Карим», «Оптовка», «Арыстан», «Тигрохауд», «Ушконыр», «Жетысу-Семиречье»;
— по трем рынкам выявлены нарушения норм действующего законодательства и направлены в суд иски, еще по 27 рынкам иски инициируются.
В городе планируют ликивдировать шесть рынков, на их месте будет построено четыре общественных пространства («Бахар», «Алтай», «Умит», «Рахат»), станция метро («Барлык») и комфортная школа («Ақ орда»).
Ранее Ерболат Досаев сообщал, что в этом году начаты работы по модернизации «Зеленого базара». «Проводится реконструкция сетей, перед центральным входом планируется обновление бетонного перекрытия, усиление несущих конструкций, благоустройство территории. Работы намечено завершить до конца 2024 года», — сообщил глава города. Реконструкция проводится за счет средств собственников рынка.