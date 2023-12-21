Под Воронежем появится тепличный комплекс по выращиванию овощей за 5,1 млрд рублей

В Семилукском районе Воронежской области планируют построить тепличный комплекс по выращиванию овощной продукции в закрытом грунте. Инвестиции в проект составят 5,1 млрд.рублей.
На 1 декабря 2023 года уже вложено почти 2,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области в среду, 20 декабря.
На участке площадью 13,65 гектаров планируется производить 7,7 тысяч тонн овощей ежегодно. Реализация проекта позволит создать 260 рабочих мест. Строительство объекта начато, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.
Ранее «МК в Воронеже» сообщал, что в Бобровском районе построят тепличный комплекс за 21 млрд рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируют в сентябре 2025 года.