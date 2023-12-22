Подводные камни приватизированных квартир в Беларуси 2023: завещание, дарение, продажа, раздел при разводе

Жители Беларуси получили возможность приватизировать свои квартиры в начале 90-х, а с активного этапа приватизации, когда этим занимались многие, прошло уже лет 20. Приватизация закончилась в 2016-м, к этому времени, например, 93% минских квартир были приватизированы. Кто-то, в самом начале, приватизировал квартиру за чеки «Жилье» и насчитанные жилищные квоты (большинству хватало) или за чеки и немного денег. Тот, кто припозднился, уже за деньги, которые будет частями выплачивать ни один год.