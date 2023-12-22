Схему легкого метро представили во Владивостоке: как будет выглядеть

Сообщается, что схема метро была создана с учетом действующих в городе железнодорожных веток, их модернизациии и возможной перекладки на некоторых участках.
Так, самым протяженным маршрутом станет линия от Эгершельда до Угольной, движение вагонов будет начинаться у Казанского моста.
Чуркинская ветка будет продлена вдоль бухты Золотой Рог в районе улиц Березовой и Тополевой, где идет строительство нового микрорайона.
Еще один маршрут свяжет Эгершельд, Первую речку, Рабочую и Луговую, после чего он пройдет вдоль Фадеева, мимо ТЭЦ-2 и Зеленого бульвара.
В настоящее время специалисты рассматривают возможность запуска метро с вокзала по Корабельной Набережной до Луговой и до южного берега бухты Улисс.
Ранее «ФедералПресс» писал, что легковое метро презентовали во Владивостоке во время ВЭФ.