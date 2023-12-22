В Хабаровском крае открыли движение на новом перегоне БАМа

На железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань открыли движение на перегоне Тудур — Пони. Это новый главный путь, построенный в рамках программы увеличения пропускной способности БАМа к дальневосточным портам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Движение поездов по новому второму пути на перегоне Тудур — Пони открыто после переключения на новую современную систему микропроцессорной централизации и автоблокировки. С начала года он стал седьмым перегоном на линии, на котором пустили движение железнодорожных составов, — сообщили в пресс-службе ДВЖД.
Для функционирования перегона специалисты компании «Бамстроймеханизация», которая входит в группу «1520», построили дополнительно два моста, отсыпали более 200 тыс кубов земляной насыпи и уложили 8,3 км железнодорожного полотна. Работа на перегоне велась круглосуточно, было задействовано порядка 200 специалистов и 70 единиц техники.
Модернизация участка позволит пропускать по нему тяжеловесные поезда. По плану на линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань построят 360 км вторых путей на 32 перегонах. В итоге пропускная способность линии вырастет с 33 до 58 пар поездов в сутки, — сообщили в пресс-службе группы компаний «1520». В 2023 году начаты работы на 18 перегонах, 7 из которых уже готовы. В 2024 году начнут работу еще на 14 объектах. Цель — увеличить провозную способность дороги к портам на побережье Татарского пролива с 39,8 до 81,8 млн тонн в год.