В Хабаровском крае открыли движение на новом перегоне БАМа

На железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань открыли движение на перегоне Тудур — Пони. Это новый главный путь, построенный в рамках программы увеличения пропускной способности БАМа к дальневосточным портам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Движение поездов по новому второму пути на перегоне Тудур — Пони открыто после переключения на новую современную систему микропроцессорной централизации и автоблокировки. С начала года он стал седьмым перегоном на линии, на котором пустили движение железнодорожных составов, — сообщили в пресс-службе ДВЖД.



Для функционирования перегона специалисты компании «Бамстроймеханизация», которая входит в группу «1520», построили дополнительно два моста, отсыпали более 200 тыс кубов земляной насыпи и уложили 8,3 км железнодорожного полотна. Работа на перегоне велась круглосуточно, было задействовано порядка 200 специалистов и 70 единиц техники.