Плата за проезд в омских автобусах должна сохраниться в 2024 году

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских утвердил предельный тариф на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам для городского «Пассажирского предприятия № 8». Соответствующий документ опубликован 21 декабря 2023 года. Рост в сравнении с действующим тарифом составит 1,36 рубля — до 50,21 рубля за поездку.