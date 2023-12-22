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Плата за проезд в омских автобусах должна сохраниться в 2024 году

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских утвердил предельный тариф на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам для городского «Пассажирского предприятия № 8». Соответствующий документ опубликован 21 декабря 2023 года. Рост в сравнении с действующим тарифом составит 1,36 рубля — до 50,21 рубля за поездку.

«Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (город Омск), осуществляемую муниципальным предприятием города Омска “Пассажирское предприятие № 8”, в размере 50,21 за одну поездку», — указано в нормативном акте.

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом пассажиров изменения не коснутся: плата за поездку останется прежней.

Отметим, изначально предлагалось установить показатель в 52,37 рубля за поездку, тогда рост составил бы почти 7%.