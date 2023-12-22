Энергетики рассказали о главных причинах холодных батарей в домах красноярцев

Негерметичность балконных дверей и окон. В такой ситуации температура воздуха в квартире может быть даже 23−24 градуса, но сквозняк из щелей балконной двери исключит комфорт жильцов. Ступая по холодному полу, человек будет мерзнуть. Зимой в таком случае можно обойтись средствами «скорой помощи», по старинке заклеив окна и двери. Но летом к этому вопросу нужно вернуться и починить то, что необходимо. Все перечисленные обязанности жилищной организации должны выполняться качественно и в срок. В случае, если УК отказывается принять заявку или не делает работу, можно направить жалобу в Службу строительного надзора и жилищного контроля, а если температура ниже нормативных 20 градусов, то обратиться в органы прокурорского надзора.