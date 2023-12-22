Энергетики рассказали о главных причинах холодных батарей в домах красноярцев

Специалисты «Сибирской угольной энергетической компании» подробно рассказали о причинах холодных батарей в некоторых многоквартирных домах в Красноярске.
По словам энергетиков, все городские ТЭЦ выдают тепло в соответствии с установленными нормами и температурными графиками, но энергетикам продолжают поступать обращения от горожан о недостатке тепла. Причин этому несколько:
Отсутствие грамотной настройки внутридомового оборудования. Некачественная регулировка внутридомового оборудования или нарушения в системе погодного регулирования могут не просто стать причиной холодных батарей во всем доме. Это может привести к неравномерному распределению тепла внутри здания, когда одна часть жильцов будет жаловаться на холодные батареи, а другие — задыхаться от жары. Отметим, что подобные обращения энергетикам СГК адресуют чаще всего, но внутридомовая регулировка — это ответственность сотрудников управляющей компании, у энергетиков таких полномочий нет.
Негерметичный тепловой контур дома или отдельно взятой квартиры. Еще один фактор, который влияет на погоду в доме, — это тепловой контур. Если в здании внутридомовое оборудование работает на пять с плюсом, но тепло уходит через межпанельные швы, окна, двери или кровлю, то шансы на комфортную температуру в жилых помещениях сводятся к нулю. Батареи в квартирах горожан будут достаточно горячие, но холодными могут быть пол, стены и углы комнат, расположенные в торцевой части дома.
Кстати, тепло может теряться и по дороге к потребителю, если трубопроводы в подвале не утеплены или утеплены частично. О нанесении теплоизоляции сотрудники обслуживающей организации должны также позаботиться до начала отопительного сезона.
Завоздушивание стояков. Воздушные пробки в трубах часто становятся причиной холодных стояков отопления в квартирах. При этом большинство обращений связано с тем, что в комнатах, например, трубы холодные, а на кухне — горячие. Или наоборот. Проблема, как правило, возникает часто, но и решить ее УК может оперативно, выпустив лишний воздух из системы.
Плохая промывка отопительных приборов в межотопительный период. Иногда к энергетикам поступают обращения от жильцов многоквартирных домов на неравномерную температуру батарей отопления: нижняя часть холодная, верхняя — горячая. Как правило, причина кроется в длительном отсутствии промывки системы отопления внутри квартиры. С годами в ней скапливаются отложения, которые в одну из зим могут нарушить процесс теплоотдачи. Эта причина устраняется только летом. Необходимо открывать вентили на радиаторах для промывки всей батареи, а если она уже давно просится «на пенсию», то своевременно заменить.
Установка допоборудования без разрешения специалистов. Установка дополнительных секций на существующей системе отопления, перенос радиаторов из одной части комнаты в другую, полный демонтаж радиаторов в квартире, а бывает и такое, — все эти вмешательства считаются незаконными, если выполнены самовольно, без согласования специалистов управляющих компаний.
Негерметичность балконных дверей и окон. В такой ситуации температура воздуха в квартире может быть даже 23−24 градуса, но сквозняк из щелей балконной двери исключит комфорт жильцов. Ступая по холодному полу, человек будет мерзнуть. Зимой в таком случае можно обойтись средствами «скорой помощи», по старинке заклеив окна и двери. Но летом к этому вопросу нужно вернуться и починить то, что необходимо. Все перечисленные обязанности жилищной организации должны выполняться качественно и в срок. В случае, если УК отказывается принять заявку или не делает работу, можно направить жалобу в Службу строительного надзора и жилищного контроля, а если температура ниже нормативных 20 градусов, то обратиться в органы прокурорского надзора.