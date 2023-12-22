Десяток яиц в Омске за неделю подскочил в цене почти на 5 рублей

Так, по состоянию на 18 декабря яйца на омских прилавках продавались в среднем по 109,95 рубля за один десяток. По данным Омскстата, это на 4,76 рубля дороже, чем неделей ранее — 11 декабря 2023 года.
При этом в начале 2023 года, по состоянию на 9 января десяток яиц в среднем обходился омичам, по подсчетам аналитиков, в 73,37 рубля — спустя почти год цена выросла на 36,6 рубля, или в 1,5 раза.
Напомним, ранее омские статистики назвали причины снижения производства куриного мяса и яиц в Омской области.