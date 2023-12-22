В Актаныше планируют построить микрорайон на 612 домов

Исполком Актанышского района Татарстана объявил тендер на разработку проектной документации для строительства нового микрорайона на 612 домов. Проект получил название «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадки под компактную жилищную застройку на 612 домов в микрорайоне 75-летия Победы в населенном пункте Актаныш». Стоит отметить, что на территории проекта нет архитектурных или исторических памятников.