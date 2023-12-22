В Актаныше планируют построить микрорайон на 612 домов

Исполком Актанышского района Татарстана объявил тендер на разработку проектной документации для строительства нового микрорайона на 612 домов. Проект получил название «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадки под компактную жилищную застройку на 612 домов в микрорайоне 75-летия Победы в населенном пункте Актаныш». Стоит отметить, что на территории проекта нет архитектурных или исторических памятников.
В рамках проекта предусмотрено проведение топографической съемки, инженерно-геологических изысканий, а также разработка проектов наружных сетей водоснабжения и дорожной инфраструктуры. Работы должны быть завершены до 31 марта 2024 года, а их стоимость оценивается в 4,9 миллиона рублей.
Ранее мы писали, что в Татарстане в 2024 году планируется построить 15 спортивных площадок и четыре крытых футбольных манежа, общей стоимостью 583 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.