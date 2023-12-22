Радий Хабиров оценил в Туймазах продукцию фабрики мебели «Велес»

Это современная производственная компания, ориентированная на развитие в сегменте недорогой и качественной корпусной мебели. Директор фабрики Руслан Салахов рассказал, что предприятие своими силами проектирует и изготавливает эргономичную, долговечную и эстетичную корпусную мебель для дома и офиса. В перечень выпускаемой продукции входят спальные гарнитуры, гостиные, прихожие, детские, шкафы, столы, тумбы, кровати, иной ряд мебели по заказу потребителей. Продукция завода поставляется в 13 регионов России и Казахстан.