Радий Хабиров оценил в Туймазах продукцию фабрики мебели «Велес»

Это современная производственная компания, ориентированная на развитие в сегменте недорогой и качественной корпусной мебели. Директор фабрики Руслан Салахов рассказал, что предприятие своими силами проектирует и изготавливает эргономичную, долговечную и эстетичную корпусную мебель для дома и офиса. В перечень выпускаемой продукции входят спальные гарнитуры, гостиные, прихожие, детские, шкафы, столы, тумбы, кровати, иной ряд мебели по заказу потребителей. Продукция завода поставляется в 13 регионов России и Казахстан.
Основанная в 2001 году, компания за 22 года своей деятельности сумела нарастить большие объемы производства и выйти на федеральный рынок. Фабрика мебели «Велес» является участником мебельного кластера Приволжского федерального округа.
В этом году в рамках инвестпроектов на фабрике началось строительство складского помещения за 35 млн рублей и началась закупка нового оборудования на 72 млн рублей.
Радий Хабиров также осмотрел мебельный салон фабрики, где представлены все образцы продукции. Он отметил, что на фабрике выпускают качественную, стильную мебель и, что немаловажно, по доступным ценам.