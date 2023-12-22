В Воронеже нашелся новый владелец сталинки на Депутатской

В областном центре определили итоги торгов по продаже двух объектов культурного наследия. Об этом накануне сообщили в городской администрации.
Новых владельцев искали для многострадальной сталинки на Депутатской, 7, уставшей от пожаров, и здания на Никитинской, 50 В.
Теперь они будут принадлежать СЗ «Развитие» и ООО «Наследие север».
В мэрии уточняют, что приватизацией этих объектов культурного наследия занимались структурные подразделения горадминистрации.
На разработку проектной документации собственникам отвели 2 года. Главное условие — сохранение и приведение в порядок памятников архитектуры.
Напомним, оба этих объекта выставляли на продажу за 1 рубль.