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В Воронеже нашелся новый владелец сталинки на Депутатской

В областном центре определили итоги торгов по продаже двух объектов культурного наследия.

В областном центре определили итоги торгов по продаже двух объектов культурного наследия. Об этом накануне сообщили в городской администрации.

Новых владельцев искали для многострадальной сталинки на Депутатской, 7, уставшей от пожаров, и здания на Никитинской, 50 В.

Теперь они будут принадлежать СЗ «Развитие» и ООО «Наследие север».

В мэрии уточняют, что приватизацией этих объектов культурного наследия занимались структурные подразделения горадминистрации.

На разработку проектной документации собственникам отвели 2 года. Главное условие — сохранение и приведение в порядок памятников архитектуры.

Напомним, оба этих объекта выставляли на продажу за 1 рубль.

архитектура