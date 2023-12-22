Cтоличные компании нарастили объем производства напитков более чем на 14 процентов с начала года

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. С 2018 по 2022 год московские предприятия обрабатывающей промышленности увеличили объемы производства более чем в два раза.