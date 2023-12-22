Cтоличные компании нарастили объем производства напитков более чем на 14 процентов с начала года

Объем производства напитков в столице с января по октябрь 2023 года вырос на 14,3 процента по сравнению тем же периодом 2022-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Выпуском различных напитков занимаются более 15 московских предприятий, где трудоустроены свыше четырех тысяч человек. За 10 месяцев текущего года они нарастили объем производства на 14,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го», — рассказал Владимир Ефимов.
В Москве производят безалкогольные газированные и негазированные напитки, соки и лимонады, сиропы, воду и многое другое.
«Московские компании активно выходят на новые экспортные рынки. Так, столичный производитель безалкогольных напитков по итогам одной из бизнес-миссий, организованной центром “Моспром”, ведет переговоры о поставках продукции в Узбекистан. Другое предприятие города в сентябре представило линейку минеральной газированной и негазированной воды на международной выставке Foodex Saudi в Саудовской Аравии», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. С 2018 по 2022 год московские предприятия обрабатывающей промышленности увеличили объемы производства более чем в два раза.
Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разнообразные товары: лекарства, мебель, одежду, электронику, медицинское оборудование и многое другое.
Развитие собственных промплощадок в Москве позволяет компаниям наращивать объемы производства, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных мер.
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