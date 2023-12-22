В Татарстане подешевел бензин марок АИ-95 и АИ-92

В сентябре Президент России Владимир Путин поручил повысить эффективность мер для стабилизации цен на автомобильное топливо в стране. «Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — сказал глава государства на совещании с членами Кабмина.