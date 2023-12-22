Строителям метро в Красноярске вновь задержали зарплаты

В ноябре подобная ситуация уже происходила. Тогда 300 работников получили зарплату с задержкой. Затем часть рабочих попросили уйти в отпуск из-за проблем с разрешительной документацией от генподрядчика. Тот заявил «МК в Красноярске», что с документами все в порядке. Генподрядчику также был направлен запрос по ситуации с зарплатами.