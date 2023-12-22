Строителям метро в Красноярске вновь задержали зарплаты

В Красноярске сообщается о новой задержке зарплаты метростроителям. Рабочие вновь обратились к депутату Алексею Бойкову и рассказали, что задержку компенсируют платой всего в 500 рублей.
О задержках зарплат снова сообщают красноярские метростроители, которые обратились к депутату Алексею Бойкову. По словам рабочих, деньги должны были получить 15 декабря, но они пришли только 21-го, размер компенсации за задержку их тоже удивил — 500 рублей. Адресант назвал эту сумму «смехотворной».
«МК в Красноярске» направил запрос в прокуратуру и в компанию «Бамтоннельстрой-Красноярск», которая является субподрядчиком работ. В организации сообщили, что готовят официальный ответ по этой теме.
В ноябре подобная ситуация уже происходила. Тогда 300 работников получили зарплату с задержкой. Затем часть рабочих попросили уйти в отпуск из-за проблем с разрешительной документацией от генподрядчика. Тот заявил «МК в Красноярске», что с документами все в порядке. Генподрядчику также был направлен запрос по ситуации с зарплатами.