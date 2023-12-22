Доллар и евро резко подорожали

МИНСК, 22 дек — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественная валюта смогла укрепиться только по отношению к российскому рублю.
Сегодня европейская валюта хоть и торгуется в небольших объемах, зато растет в цене. По состоянию на 10:31 евро укрепился на 1,06% до отметки в 3,5200 белорусского рубля.
Американская валюта продолжает дорожать на фоне хорошей статистики. По состоянию на 10:30 доллар прибавил 0,66% и поднялся на уровень в 3,2151 белорусского рубля.
Несмотря на то, что нефть дорожает из-за активности хуситов в Красном море российская валюта по-прежнему дешевеет. По состоянию на 10:31 она просела еще на 0,55%. На торгах за 100 российских просили 3,4771 белорусского рубля.
Позитивные данные о росте промышленности подстегивают к дальнейшему укреплению валюта Поднебесной, которая по состоянию на 10:32 подорожала на 0,49%. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,4814 белорусского рубля.