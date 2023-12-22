На воронежский стенд на выставке «Россия» потратили 200 млн рублей

— 200 млн — много это или мало? На мой взгляд, это разумная цифра. Для чего выставка организована: чтобы показать тем, кто приезжает из-за рубежа, что Россия — сильная страна, которая продолжает стабильно развиваться, несмотря на санкции. Это с точки зрения политики. Но есть и практическая сторона: уникальная возможность показать свой регион и привлечь к нему внимание простых жителей России и других стран (уже зарегистрирован миллионный посетитель выставки), — отметил Александр Гусев. — Это возможность показать туристическую привлекательность нашего региона. Чтобы больше приезжали. И надо воспользоваться этим шансом. По крайней мере, экономический эффект выше, чем затраты.