На воронежский стенд на выставке «Россия» потратили 200 млн рублей

22 декабря на итоговой пресс-конференции Губернатор Воронежской области рассказал о практической пользе нашей экспозиции на выставке-форуме «Россия», которая проходит с ноября в павильоне московской ВДНХ. На воронежский стенд потратили около 200 млн рублей, а экономический эффект больше трат.
— 200 млн — много это или мало? На мой взгляд, это разумная цифра. Для чего выставка организована: чтобы показать тем, кто приезжает из-за рубежа, что Россия — сильная страна, которая продолжает стабильно развиваться, несмотря на санкции. Это с точки зрения политики. Но есть и практическая сторона: уникальная возможность показать свой регион и привлечь к нему внимание простых жителей России и других стран (уже зарегистрирован миллионный посетитель выставки), — отметил Александр Гусев. — Это возможность показать туристическую привлекательность нашего региона. Чтобы больше приезжали. И надо воспользоваться этим шансом. По крайней мере, экономический эффект выше, чем затраты.
На выставке побывали уже множество воронежцев, в том числе, по организованным правительством поездкам.
13 января в «День региона» на выставке запланированы деловые встречи, образовательные и культурные программы.
Воронежский стенд выполнен в виде черного куба, символизирующего чернозем — богатство области. Также на экспозиции представлены достижения региона, на 3D-экране демонстрируют ролики с участием Петра I и кота Василия — любимого героя мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова». Выставку можно посмотреть до 12 апреля 2024 года.