Россельхознадзор обвинил белорусскую компанию в перепродаже рыбы из ЕС

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Россельхознадзор попросил коллег из ветнадзора Минсельхозпрода Беларуси приостановить сертификацию продукции ООО «Рыбоконсервный комбинат “Столичный”, сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.
«…Неоднократно зафиксированы незаконные случаи ввоза с данного предприятия рыбных товаров, изготовленных из сырья неизвестного происхождения, а также переупакованной продукции европейского производства», — заявили в российском ведомстве.
В том числе, по данным российской стороны, компания отправляла в Россию партию соленой рыбопродукции лососевых пород, которая на самом деле произведена во Франции и проходила переработку в Беларуси. Также были случаи использования рыбы из Финляндии и с Фарерских островов, разрешения на ввоз которой предприятие не получало.
Компания «Рыбоконсервный комбинат Столичный» была создана на бывшей базе госпредприятия «Белрыба». Основное производство находится в Минске. Также есть филиал в Любани.
В мае нынешнего года сообщалось, что Россельхознадзор решил усилить контроль за поставками рыбы из России в Беларусь. Речь шла о пяти предприятиях, в продукции которых были обнаружены паразиты. Они не представляют опасности для человека, но употреблять такую рыбу все равно нельзя. Такая рыба пригодна только для промышленной переработки.