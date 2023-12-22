Россельхознадзор обвинил белорусскую компанию в перепродаже рыбы из ЕС

В мае нынешнего года сообщалось, что Россельхознадзор решил усилить контроль за поставками рыбы из России в Беларусь. Речь шла о пяти предприятиях, в продукции которых были обнаружены паразиты. Они не представляют опасности для человека, но употреблять такую рыбу все равно нельзя. Такая рыба пригодна только для промышленной переработки.