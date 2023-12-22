Губернатор Бочаров обсудил перспективы развития волгоградского цементного завода

«У нас есть совместные планы на ближайшие пять лет, — отметил Андрей Бочаров. — Мы должны создать в нашем регионе, в Михайловке, самый современный цементный завод в России. Это будет высокотехнологичное экологически защищенное производство. Уже сейчас, на стадии реализации, закладываются жесткие экологические параметры. И конечно, завод, который вносит огромный вклад в промышленное развитие Волгоградской области, может рассчитывать на поддержку региона».