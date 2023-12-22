Губернатор Бочаров обсудил перспективы развития волгоградского цементного завода

В ходе рабочей поездки в Михайловку губернатор Андрей Бочаров узнал, как идет реализация инвестпроекта стоимостью 4 млрд рублей, а также обсудил с руководством завода планы на будущее.
Предприятие строит цементную мельницу замкнутого цикла — это очередной этап инвестиционного проекта. Планируемая мощность установки — 175 тонн цемента в час, это значит, что она одна может заменить семь устаревших мельниц. Ее введут в эксплуатацию в будущем году, и это не только увеличит производительность, но и позволит эффективно использовать электроэнергию.
Ознакомившись с ходом работ, побывав на посту управления и автоматизации производства, поговорив с сотрудниками, губернатор отметил: модернизация предприятия идет хорошими темпами.
«У нас есть совместные планы на ближайшие пять лет, — отметил Андрей Бочаров. — Мы должны создать в нашем регионе, в Михайловке, самый современный цементный завод в России. Это будет высокотехнологичное экологически защищенное производство. Уже сейчас, на стадии реализации, закладываются жесткие экологические параметры. И конечно, завод, который вносит огромный вклад в промышленное развитие Волгоградской области, может рассчитывать на поддержку региона».
Решению экологических вопросов на предприятии уделяют особое внимание. Цифры говорят сами за себя: только в этом году на их решение направлено около 1,5 млн рублей. Растут и объемы производства — в 2023 году готовой продукции отгрузили на 17 млрд рублей. А в деле внедрения цифровых технологий завод смело можно назвать одним из флагманов волгоградской промышленности.
«Наши предприятия должны постоянно повышать эффективность труда, искать новые подходы, останавливаться нельзя, можно только продолжать», — подчеркнул глава региона, обсуждая вопросы 10-летнего планирования развития промышленного сектора Волгоградской области.
В этом году крупнейший цементный завод региона отметил 70-летний юбилей. Сегодня на предприятии работает 1,2 тыс. человек, а доля его продукции на региональном товарном рынке превышает 83%.