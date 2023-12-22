Тарифы на отопление в Кишиневе снижены — решение НАРЭ

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) в ходе заседания в пятницу утвердил новые тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО Termoelectrica. Предприятие предоставляет отопление и горячую воду для столицы Молдовы.