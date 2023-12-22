Как вырастут тарифы на газ, воду и электричество в Самаре в 2024 году

Для обладателей газовых плит цена вырастет с 8,92 до 9,91 ₽ за кубометр. Такой же тариф установят для тех, у кого нет газовой плиты, но есть газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения. Для тех же, у кого есть плита и водонагреватель, при отсутствии горячего водоснабжения, стоимость увеличится с 7,33 ₽ за кубометр до 8,14 ₽ Цена газа для отопления за тысячу кубометров вырастет с 6 420 до 7 130 ₽