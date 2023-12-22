Как вырастут тарифы на газ, воду и электричество в Самаре в 2024 году

Тарифы на оплату коммунальных услуг в Самарской области повысятся с 1 июля 2024 года (за исключением взносов за капремонт), как и было ранее обещано властями. В ноябре правительство России утвердило предельные лимиты на повышение стоимости услуг ЖКХ. Согласно документу, повышение тарифов ЖКХ в 63-м регионе не должно превысить 9,5%, но возможно отклонение на 2%. Рассказываем, сколько придется платить за воду, газ и электричество в Самарской области в 2024 году.
Все цифры предоставлены региональным департаментом ценового и тарифного регулирования.
Тарифы на холодную воду в Самаре в 2024 году
Один кубометр питьевой воды подорожает до 44,88 рублей (с учетом НДС), а водоотведение — до 25,52 рубля. Этот тариф будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Тарифы на газ в Самаре в 2024 году
Для обладателей газовых плит цена вырастет с 8,92 до 9,91 ₽ за кубометр. Такой же тариф установят для тех, у кого нет газовой плиты, но есть газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения. Для тех же, у кого есть плита и водонагреватель, при отсутствии горячего водоснабжения, стоимость увеличится с 7,33 ₽ за кубометр до 8,14 ₽ Цена газа для отопления за тысячу кубометров вырастет с 6 420 до 7 130 ₽
Тарифы на электричество в Самаре в 2024 году
Одноставочный тариф увеличат с 5,04 до 5,48 ₽ за кВт⋅ч. Двухставочный тариф вырастет с 5,61 до 6,42 ₽ за кВт⋅ч днем и с 2,8 до 3,21 ₽ за кВт⋅ч ночью. Те, кто пользуется трехтарифной системой учета, будут платить 6,79 ₽ за кВт⋅ч в пиковой зоне. Тариф в полупиковой зоне увеличат до 5,33 рубля, в ночной зоне — до 3,21 рубля.
Самарцы, которые используют электроплиты и электроотопительные установки, при стандартном расчете заплатят с июля 2024 года 3,84 ₽ за кВт⋅ч. При двухтарифной системе учета электроэнергии платежи составят 4,49 ₽ за кВт⋅ч днем и 2,25 ₽ за кВт⋅ч ночью. Цена одного кВт⋅ч при использовании трехтарифной системы увеличится с 4,35 до 4,75 ₽ в пиковой зоне, с 3,38 до 3,73 ₽ в полупиковой зоне и с 1,96 до 2,25 ₽ ночью. В селах губернии тариф увеличится с 3,53 до 3,84 ₽ за кВт⋅ч.
Взносы за капремонт в Самаре в 2024 году
Вносы за капремонт в Самарской области вырастут с 1 января 2024 года. Для жителей многоквартирных домов до пяти этажей включительно минимальный платеж составит 8,63 ₽ за 1 кв. метр. Сейчас этот показатель составляет 7,92 ₽ за кв. метр. Жителям домов от шести этажей и выше придется платить 9,93 ₽ за 1 кв. метр вместо 9,11 ₽