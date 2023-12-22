В Самаре снесут 32 аварийных дома

Победитель торгов взялся выполнить работы по сносу аварийных домов за 36,9 млн рублей, что почти на 30 млн ниже предложенной стоимости. Организации предстоит снести 32 здания, расположенных в разных частях города. Контракт будет действовать до конца 2024 года.