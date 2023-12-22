В Самаре снесут 32 аварийных дома

Департамент управления имуществом Самары нашел подрядчика для сноса больше 30 аварийных домов. Всего в аукционе участвовало восемь организаций. Начальная цена контракта составляла почти 67,1 млн рублей.
Победитель торгов взялся выполнить работы по сносу аварийных домов за 36,9 млн рублей, что почти на 30 млн ниже предложенной стоимости. Организации предстоит снести 32 здания, расположенных в разных частях города. Контракт будет действовать до конца 2024 года.
Также в областном центре нашли подрядчика для сноса на набережной Волги неиспользуемого пожарного депо. Подрядная организация выполнит работы за 1,7 млн рублей, что почти на 3 млн меньше начальной цены контракта.