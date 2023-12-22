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В Калининградской области повышается МРОТ

В Калининградской области с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы вырастет с 17 000 рублей до 20 000 рублей.
Источник: KaliningradToday

Уровень минимальной заработной платы будет больше федерального МРОТ на 4 процента.

Соответствующее соглашение подписано между правительством региона, профсоюзами, союзом промышленников и предпринимателей.

Все работодатели в Калининградской области обязаны исполнять требования соглашения, прокомментировали в Калининграде сегодня, 22 декабря 2023 года, собкору KaliningradToday в облправительстве.

Президент России Владимир Путин установил минимальный размер оплаты труда в сумме 19 242 рубля в месяц с 1 января 2024 года.

экономика