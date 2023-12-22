В Калининградской области повышается МРОТ

Уровень минимальной заработной платы будет больше федерального МРОТ на 4 процента.
Соответствующее соглашение подписано между правительством региона, профсоюзами, союзом промышленников и предпринимателей.
Все работодатели в Калининградской области обязаны исполнять требования соглашения, прокомментировали в Калининграде сегодня, 22 декабря 2023 года, собкору KaliningradToday в облправительстве.
Президент России Владимир Путин установил минимальный размер оплаты труда в сумме 19 242 рубля в месяц с 1 января 2024 года.