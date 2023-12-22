Власти Самарской области не смогли решить вопрос с обманутыми дольщиками до конца года

Дольщики самарского ЖК «Новая Заря» отмечают, что пострадавшим «первой волны» отказывают в получении компенсаций. Дело в том, что выплаты получат только пострадавшие от действий ООО «Прогресс-Н», одного из застройщиков ЖК. Более 100 обманутых дольщиков этого ЖК до сир пор находятся в неведении, регулярно организуя митинги и пикеты. По их словам, министерство строительства Самарской области так и не передало их данные в ППК «Фонд развития территорий», который и занимается выплатами компенсаций.



Не решен вопрос и с дольщиками многоквартирного дом в поселке Петра Дубрава Волжского района от застройщика «Монолит+», а также с дольщиками двух недостроев в историческом центре Самары: здания на ул. Ленинской, 285−299 и объекта в границах ул. Красноармейской, Ленинской, Рабочей и Бр. Коростелевых (секция 10).



Депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев уже обращал внимание на бездействие самарских властей при работе с обманутыми дольщиками. Политик обратился к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому с просьбой отреагировать на бездействие чиновников.



Евгений Чернов.