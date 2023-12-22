Аксенов назвал заметными результаты оптимизации деятельности «Крымэнерго»

Результаты оптимизации деятельности ГУП РК «Крымэнерго» заметны уже сейчас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В День энергетика, который отмечается в пятницу, 22 декабря, руководитель региона вручил награды сотрудникам «Крымэнерго». Аксенов подчеркнул важность работы этих специалистов. Глава Крыма пояснил, что от качества их труда зависит весь энергетический комплекс республики. Аксенов убежден, что последние кадровые решения на предприятии положительно повлияют на развитие этой отрасли.
Уже сейчас видны результаты работы по оптимизации деятельности «Крымэнерго».
По его словам, изменения положительно скажутся на зарплате сотрудников. Аксенов добавил, что одной из главных задач является модернизация системы электросетей. Глава Крыма подчеркнул, что важность этой работы показал «шторм века».
Но курс на обновление взят, инвестирование в эту сферу будет продолжено.
В начале сентября ГУП РК «Крымэнерго» возглавил Вячеслав Гайдук. Предыдущий руководитель Андрей Цурканенко подал в отставку по собственному желанию. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что предыдущее руководство умышленно внесло изменения в программу подачи заявлений на технологическое присоединение к электрическим сетям, после которых подключиться к электроснабжению стало сложнее, «сделано это было с учетом получения материальной выгоды». Руководитель региона отметил, что после смены руководства предприятие сумело погасить кредиторскую задолженность.