Аксенов назвал заметными результаты оптимизации деятельности «Крымэнерго»

В начале сентября ГУП РК «Крымэнерго» возглавил Вячеслав Гайдук. Предыдущий руководитель Андрей Цурканенко подал в отставку по собственному желанию. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что предыдущее руководство умышленно внесло изменения в программу подачи заявлений на технологическое присоединение к электрическим сетям, после которых подключиться к электроснабжению стало сложнее, «сделано это было с учетом получения материальной выгоды». Руководитель региона отметил, что после смены руководства предприятие сумело погасить кредиторскую задолженность.