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В Калининградскую область завезли более полумиллиона яиц из Германии

Из них должны вывести цыплят.
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Источник: Reuters

В Калининградскую область за неделю завезли 576 тысяч штук инкубационного яйца из Германии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Речь идет не о яйцах, которые поступят в торговые сети. Инкубационными называют оплодотворенные яйца, из которых можно вывести цыплят.

Также в Россельхознадзоре сообщили о завезенных 382 тоннах мяса из Бразилии и Китая, 915 тоннах рыбы и морепродуктов из Вьетнама, Индии, Марокко, Таиланда, Эквадора и Фарерских островов и 20 тоннах кормов из Сербии.

экономика
сельское хозяйство