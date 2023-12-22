В Калининградскую область завезли более полумиллиона яиц из Германии

В Калининградскую область за неделю завезли 576 тысяч штук инкубационного яйца из Германии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Речь идет не о яйцах, которые поступят в торговые сети. Инкубационными называют оплодотворенные яйца, из которых можно вывести цыплят.
Также в Россельхознадзоре сообщили о завезенных 382 тоннах мяса из Бразилии и Китая, 915 тоннах рыбы и морепродуктов из Вьетнама, Индии, Марокко, Таиланда, Эквадора и Фарерских островов и 20 тоннах кормов из Сербии.