Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и курс евро на 23 и 24 декабря 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 23 и 24 декабря 2023, субботу и воскресенье.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 23 и 24 декабря 2023, субботу и воскресенье, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1939 рубля, 1 евро — 3,4956 BYN, 100 российских рублей — 3,4964 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на пятницу, 22 декабря, были такими же, как и в выходные. А вот 21 декабря 2023, в четверг, показатели установились следующие: 1 доллар США равен 3,1720 рубля, 1 евро — 3,4781 BYN, 100 российских рублей — 3,5142 белорусского рубля.