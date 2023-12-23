В Омске с 1 января 2024 года изменится плата за содержание жилья

В новом году плата за содержание жилья в домах с лифтами, мусоропроводами и прочими благами, включаемыми в размер платы, составит за квадратный метр 39,4 рубля при отсутствии газовых плит; и 40,41 рубля — при наличии газовых плит.
Самый низкий размер платы будет в неблагоустроенных домах — он составит 15,89 рубля за «квадрат».
Отметим, зачастую управляющие компании могут использовать цифры как основу для выдвижения своих тарифов на голосование жильцов.
Какой размер платы установлен для различных типов жилья с 1 января 2024 года, можно посмотреть здесь.