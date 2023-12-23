Узбекистан посетят представители крупной малазийской компании

«Малазийской стороне была предоставлена подробная информация о благоприятных условиях, гарантиях, льготах и преференциях, созданных для иностранных инвесторов в Узбекистане, а также об экономических ресурсах и инвестиционном потенциале республики», — говорится в сообщении.