ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В январе 2024 года Узбекистан посетят представители крупной малазийской компании «Fraser & Neave Holdings BHD — F&N “во главе с ее исполнительным директором Лаи Минг Конгом, сообщает ИА “Дунё”.
Такая договоренность достигнута по итогам встречи с представителями посольства Узбекистана в Малайзии. Стороны также обсудили перспективы реализации совместного инвестиционного проекта в Узбекистане.
«Малазийской стороне была предоставлена подробная информация о благоприятных условиях, гарантиях, льготах и преференциях, созданных для иностранных инвесторов в Узбекистане, а также об экономических ресурсах и инвестиционном потенциале республики», — говорится в сообщении.
Как отметил Лаи Минг Конг, компания является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности в Юго-Восточной Азии и в настоящее время имеет 13 филиалов в Таиланде, Мьянме, Камбодже, Лаосе и Саудовской Аравии.
В Узбекистан они поставляют сгущенную молочную продукцию.
Для справки: «Fraser & Neave Holdings BHD — F&N» была основана в Сингапуре в 1883 году. Основные производственные мощности компании расположены в Куала-Лумпуре и других городах Малайзии.
Компания специализируется на производстве продуктов питания, выпускает 31 вид продукции и экспортирует ее в 93 страны.