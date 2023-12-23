Зарплаты некоторых категорий бюджетников увеличатся — кого это коснется

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Заработные платы для некоторых категорий работников бюджетной сферы возрастут. Такие изменения предполагает проект о поправках к закону о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере, одобренный на этой неделе парламентом Молдовы во втором чтении.
Так, для исполнения решения Конституционного суда будут увеличены классы окладов некоторых государственных служащих Высшего совета магистратуры, Высшей судебной палаты, апелляционных палат, судов, а также самого Конституционного суда. Они будут приведены в соответствие с уровнем заработной платы государственных служащих других органов власти.
В законодательство также внесены коррективы об оплате труда некоторых категорий работников территориальных отделений Государственной канцелярии, а также Государственной инспекции труда.
Еще одно положение проекта предполагает увеличение размера минимальной заработной платы в стране с 1 января 2024 года до 5000 леев (примерно 260 евро) как в бюджетном, так и в реальном секторах. Соответственно, работники, у которых зарплата будет ниже 5000 леев, получат компенсационные выплаты.
При рассмотрении законопроекта во втором чтении депутаты также внесли поправку, которая предусматривает надбавку в размере 50% к базовой зарплате для примаров, их заместителей и секретарей местных советов.