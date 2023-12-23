Зарплаты некоторых категорий бюджетников увеличатся — кого это коснется

Еще одно положение проекта предполагает увеличение размера минимальной заработной платы в стране с 1 января 2024 года до 5000 леев (примерно 260 евро) как в бюджетном, так и в реальном секторах. Соответственно, работники, у которых зарплата будет ниже 5000 леев, получат компенсационные выплаты.