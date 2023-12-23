В Самаре 14 маршрутов переведут на новую систему оплаты с 1 января 2024 года

Елена Лапушкина отметила, что ранее на брутто-контракты перевели автобусы № 3 и 13 в поселке Запанской. На них часто жаловались пассажиры. Сейчас претензий почти нет. С 1 января 2024 года на оплату по транспортной работе планируют перевести 14 маршрутов, в том числе автобусы №№ 35, 61 и 63. Глава Самары выразила надежду, что нововведение позволить нормализовать работу общественного транспорта.