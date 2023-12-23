В Нижегородском районе расселили 10 домов по программе реновации

В Нижегородском районе завершилось расселение 10 старых домов, вошедших в программу реновации, жители еще 16 продолжают переселяться. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
«Новые квартиры получили более 1,2 тысячи жителей района, ранее проживавших в старых домах. Им предоставлено современное жилье с улучшенной отделкой, соответствующей высоким стандартам программы реновации», — рассказал Сергей Левкин.
Пять расселенных домов уже демонтировали, на их месте построят новое современное жилье.
Переселение по программе реновации в Нижегородском районе началось в 2020 году. Под заселение передали новостройки по адресам: шоссе Фрезер, дом 7/2, улица Нижегородская, дома 74 и 76, корпус 1, а также улица Нижняя Хохловка, дом 8.
Всего на юго-востоке столицы в программу реновации включено 818 домов, жители 147 из них переселяются или уже получили новое жилье.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов, в которых проживает почти миллион москвичей.