Глава Самары Лапушкина: «Белорусские партнеры подводят нас с поставкой трамваев»

Как ранее рассказал «КП-Самара» глава МП «ТТУ» Михаил Ефремов, еще у одного вагона возникла небольшая неисправность. Его сняли с линии, пока не придет необходимая деталь из Белоруссии. В декабре в Самару поступил еще один вагон. Остальные, судя по всему, поступят в город уже в 2024 году. С чем связана задержка, пока не ясно.