Глава Самары Лапушкина: «Белорусские партнеры подводят нас с поставкой трамваев»

В Самаре возникла проблема с поставкой новых трамваев из Белоруссии. В 2023 году в областную столицу должны были привезти 12 составов, но прибыла только половина из них. Поставщика ждут штрафы. Об этом в прямом эфире на площадке ЦУР рассказала глава города Елена Лапушкина.
— Были закуплены и уже контракт истек на 12 трамваев. Наши подрядчики — белорусские партнеры — подводят. Трамваи до сих пор в полном объеме не поступили. Мы уже ведем претензионную работу. Штрафные санкции будут достаточно серьезные.
Напомним, новые вагоны, поступившие в этом году в Самару, направили на маршруты № 20 и 20к. Они курсировали по городу с сентября. Однако в ноябре один из них загорелся прямо во время движения. Его планируют отправить на ремонт в Минск.
Как ранее рассказал «КП-Самара» глава МП «ТТУ» Михаил Ефремов, еще у одного вагона возникла небольшая неисправность. Его сняли с линии, пока не придет необходимая деталь из Белоруссии. В декабре в Самару поступил еще один вагон. Остальные, судя по всему, поступят в город уже в 2024 году. С чем связана задержка, пока не ясно.