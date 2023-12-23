Обманутые дольщики в Буздякском районе Башкирии получат компенсации

«Наблюдательным советом ФРТ рассмотрен еще один долгострой республики. Благодаря федеральным механизмам и софинансированию со стороны республики 9 дольщиков в Буздяке получат свои выплаты. Для этого будет выделено более 13 млн рублей, 16% из которых — из республиканского бюджета», — прокомментировал первый заместитель министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.