Дизельное топливо в Татарстане дорожает вторую неделю

За минувшую неделю (с 11 по 18 декабря) дизельное топливо в Татарстане подорожало на 0,14% — то есть на 8 копеек, подсчитали в Татарстанстате.
Теперь литр дизеля на АЗС республики стоит не менее 59, 77 рубля. Вырос в цене на минувшей неделе и бензин премиум-марок. За литр АИ-98 и выше теперь надо платить 66,06 рубля (на 5 копеек больше). В то же время дешевле стали АИ-95 (литр стоит теперь на 4 копейки меньше) и АИ-92 (цена литра этого топлива снизилась всего на 0,01%).
С 4 по 11 декабря дизельное топливо в Татарстане подорожало на 23 копейки — до 59,69 рубля.
По сравнению с декабрём 2022 года в ноябре 2023 года рост показали все виды автомобильного топлива. Так, цена дизеля в среднем выросла на 9,43%, бензина премиум-марок — на 8,52%, АИ-95 — на 7,35%, АИ-92 — на 7,15%.
Напомним, бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо в республике резко подорожали в августе 2023 года.