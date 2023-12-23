Дизельное топливо в Татарстане дорожает вторую неделю

Теперь литр дизеля на АЗС республики стоит не менее 59, 77 рубля. Вырос в цене на минувшей неделе и бензин премиум-марок. За литр АИ-98 и выше теперь надо платить 66,06 рубля (на 5 копеек больше). В то же время дешевле стали АИ-95 (литр стоит теперь на 4 копейки меньше) и АИ-92 (цена литра этого топлива снизилась всего на 0,01%).