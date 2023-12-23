За 2023 год выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза

Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за девять месяцев 2023 года выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Она составила 77 миллиардов рублей. Всего за время деятельности резидентов столичной ОЭЗ объем выручки приблизился к 277 миллиардам рублей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С начала 2023 года объем реализованной продукции резидентов ОЭЗ “Технополис Москва” увеличился в 2,4 раза и превысил 77 миллиардов рублей. За аналогичный период 2022-го этот показатель составил свыше 31 миллиарда рублей. Среди лидеров — отрасль микроэлектроники, предприятия которой за девять месяцев этого года выручили 27,4 миллиарда рублей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022-го. Электронная промышленность столицы наращивает обороты по замещению зарубежной продукции и выпуску собственных разработок. Только за первое полугодие 2023-го производство электронных и оптических изделий в Москве выросло на 25 процентов», — отметил Владимир Ефимов.
Отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) столичной ОЭЗ также входит в число лидеров по объему выручки.
«Сектор информационных технологий ОЭЗ “Технополис Москва” представляют 13 компаний. Так, в апреле 2023 года резидент, специализирующийся на разработке и выпуске коммутаторов для центров обработки данных, маршрутизаторов и автоматизированных рабочих мест, открыл на площадке “Печатники” новое производство телекоммуникационного оборудования, направленное на замещение зарубежных устройств. По итогам девяти месяцев выручка компаний составила 14,3 миллиарда рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Традиционно высокие показатели у отрасли медицинских и биофармацевтических технологий, которую сегодня представляет свыше 20 компаний.
По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, за девять месяцев этого года резиденты столичной особой экономической зоны реализовали продукции на 27,6 миллиарда рублей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. На территории более 275 гектаров размещается шесть площадок ОЭЗ («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), где находятся высокотехнологичные предприятия. Особая экономическая зона на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.