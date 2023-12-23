За 2023 год выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза

«С начала 2023 года объем реализованной продукции резидентов ОЭЗ “Технополис Москва” увеличился в 2,4 раза и превысил 77 миллиардов рублей. За аналогичный период 2022-го этот показатель составил свыше 31 миллиарда рублей. Среди лидеров — отрасль микроэлектроники, предприятия которой за девять месяцев этого года выручили 27,4 миллиарда рублей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022-го. Электронная промышленность столицы наращивает обороты по замещению зарубежной продукции и выпуску собственных разработок. Только за первое полугодие 2023-го производство электронных и оптических изделий в Москве выросло на 25 процентов», — отметил Владимир Ефимов.