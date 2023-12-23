Уникальную фабрику по производству тканей откроют в Екатеринбурге

Ранее «МК-Урал» сообщал, что на Среднем Урале за пять лет запустили около двухсот промышленных производств, создав при этом порядка 10 тыс. рабочих мест. Об этом на международной выставке «Россия» в Москве рассказал губернатор Евгений Куйвашев.