Уникальную фабрику по производству тканей откроют в Екатеринбурге

Ее запустят при поддержке министерства промышленности и науки Свердловской области. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.
«Новая фабрика “Ткачиха” имени Л. П. Вахрушевой разместится на площади две тысячи квадратных метров», — рассказал председатель группы компаний Bazhenov Group Станислав Баженов. В цехах установят театральное освещение для работы с изделиями.
Он отметил, что объем инвестиций составит больше четверти миллиарда рублей. На фабрике будут работать больше пятидесяти сотрудников. Специалисты планируют выпустить первую партию тканей в начале 2025 года.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что на Среднем Урале за пять лет запустили около двухсот промышленных производств, создав при этом порядка 10 тыс. рабочих мест. Об этом на международной выставке «Россия» в Москве рассказал губернатор Евгений Куйвашев.