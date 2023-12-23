Минск принял первый рейс нового турецкого авиаперевозчика

Новый партнер главной воздушной гавани Беларуси стал сотым авиаперевозчиком, выполняющим рейсы из Международного аэропорта Стамбула. Во время встречи первого рейса заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Никита Середич отметил, что вместе с новыми турецкими партнерами сделано все, чтобы пассажирам было комфортно путешествовать между Минском и Стамбулом. Он также подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество с турецкими коллегами будет продолжаться и вскоре количество рейсов Southwind Airlines в Минск увеличится. Представители перевозчика отметили, что они постараются облегчить белорусским туристам и бизнесменам доступ к широкой сети направлений из стамбульского аэропорта.